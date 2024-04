Ursula von der Leyen désavouée par les eurodéputés après un recrutement contesté

Candidate à sa propre succession, la responsable allemande est mise en cause à deux mois des élections européennes (6 au 9 juin) qui déboucheront sur un renouvellement des têtes des principales institutions de l'UE.

Dans un vote non contraignant, le Parlement européen, réuni à Bruxelles en session plénière, a adopté un amendement (382 voix pour, 144 contre et 80 abstentions) appelant à annuler cette nomination et à lancer une nouvelle procédure. "Grosse majorité pour notre amendement !", s'est félicité sur X son auteur, l'eurodéputé écologiste allemand Daniel Freund.

L'affaire concerne la nomination fin janvier d'un émissaire chargé des petites et moyennes entreprises. Le poste a été attribué à l'eurodéputé allemand du Parti populaire européen (droite) Markus Pieper, quelques semaines avant un congrès à Bucarest début mars lors duquel le PPE a apporté son soutien à un second mandat de Mme von der Leyen.

"On a amadoué un député européen parmi les plus grands détracteurs d'Ursula von der Leyen" au sein de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), pilier allemand du PPE, dont elle est membre, a dénoncé M. Freund.