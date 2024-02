Verdict dans le procès du baron de la drogue le plus redouté des Pays-Bas

L'ancien suspect le plus recherché des Pays-Bas et 16 autres membres présumés d'un cartel de drogue surnommé la "Mocro Maffia" entendront mardi le verdict dans leur procès, au moins six d'entre eux risquant la prison à perpétuité.

Le baron de la drogue présumé Ridouan Taghi est accusé d'avoir tiré les ficelles d'une organisation qualifiée de "machine à tuer bien huilée", qui s'est rendue coupable d'au moins six meurtres et quatre tentatives de meurtre, selon l'accusation.