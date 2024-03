Près de 2 millions de personnes en Suisse peuvent voter dans l'UE

En Suisse, environ 1,9 million de personnes peuvent voter aux élections européennes. Cela représente plus d'électeurs que dans certains États membres de l'Union Européenne (UE). Du 6 au 9 juin, près de 400 millions de citoyens européens au total participeront à l'élection du Parlement européen.

Ces données, consultées par l'agence de presse Keystone-ATS, proviennent de l'Office fédéral de la statistique et comptabilisent les citoyens de l'UE et les doubles nationaux en âge de voter.

Près de 1,5 million d'électeurs vivant en Suisse sont originaires de cinq des 27 pays de l'UE : l'Italie (environ 520'000), l'Allemagne (environ 375'000), le Portugal (environ 245'000), la France (environ 235'000) et l'Espagne (environ 115'000). Au total, il y a plus de citoyens de l'UE ayant le droit de vote en Suisse que dans certains petits états de l'UE comme Malte, le Luxembourg, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovénie.