Des milliers d'agriculteurs en colère manifestent à Varsovie, quelques policiers blessés

Des milliers d'agriculteurs en colère, lançant des fumigènes et allumant des feux, ont manifesté mercredi à Varsovie contre les règles environnementales de l'UE et les importations bon marché d'Ukraine, a constaté l'AFP.

Lors de la manifestation, des agriculteurs ont été rejoints par le syndicat Solidarité et des chasseurs.

Les manifestants ont tenté de pénétrer sur le terrain entourant le Parlement et ont lancé des pavés contre un cordon de policiers, selon la police.

Depuis début février, ils bloquent également les passages frontaliers avec l'Ukraine, mettant à mal les relations entre les deux pays alors que la Pologne compte parmi les plus grands soutiens de Kiev depuis le début de la guerre en février 2022.

Ils ont également bloqué avec leurs tracteurs une partie des autoroutes menant vers la capitale polonaise et d'autres axes à travers le pays.

"Je veux produire de la nourriture saine mais on importe des produits de moins bonne qualité que les nôtres avec lesquels on ne peut pas rivaliser en termes de prix", déclare à l'AFP Jan Kepa, propriétaire d'une exploitation dans le sud-ouest de la Pologne.

"Nous avons toujours de l'espoir mais nous manifestons depuis plus d'un mois et, pour le moment, il n'y a aucune solution qui nous satisfait. En fait, on ne nous propose rien", ajoute-t-il.

Tomasz Stachow, propriétaire d'une ferme d'une dizaine d'hectares dans le sud de la Pologne, veut "avant tout vivre dans la dignité".

"Et pour l'instant, les prix sont en dessous du seuil de rentabilité", explique-t-il à l'AFP, qualifiant d'"absurde" le Pacte vert, un bouquet de législations environnementales pour décarboner l'Union européenne et préserver ses écosystèmes.

"Ce sont des réglementations absurdes auxquelles les agriculteurs doivent se conformer, ce qui ne fera qu'aggraver la situation et augmenter les coûts de production et les prix des produits", ajoute-t-il.

Pour calmer le jeu, le Premier ministre polonais Donald Tusk n'a pas exclu la semaine dernière une fermeture temporaire de la frontière polonaise aux échanges de marchandises avec l'Ukraine.

Il a également appelé Bruxelles à introduire des "sanctions complètes" sur les produits agricoles et alimentaires russes et bélarusses qui ne sont toujours pas concernés par l'embargo européen, une revendication soutenue par Kiev.

Une rencontre entre M. Tusk et les agriculteurs polonais est prévue samedi.