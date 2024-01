Zelensky salue un accord de sécurité "sans précédent" avec le Royaume-Uni

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué vendredi un accord de sécurité "sans précédent" conclu entre son pays et le Royaume-Uni, dont le Premier ministre Rishi Sunak est en visite à Kiev.

Le Premier ministre britannique a estimé pour sa part qu'un affaiblissement du soutien à l'Ukraine renforcerait les ennemis de l'Occident, citant Vladimir Poutine, l'Iran et la Corée du Nord.

"L'Ukraine et le Royaume-Uni ont signé un nouvel accord de sécurité sans précédent", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter), se réjouissant de ce "tournant". "Ce n'est pas une simple déclaration. Il s'agit d'une réalité qui se concrétisera grâce à notre coopération", a-t-il ajouté.

"Si Poutine gagne en Ukraine, il ne s'arrêtera pas là et nos adversaires dans le monde entier vont croire que nous n'avons ni la patience, ni les ressources pour des guerres longues. Si nous faiblissons maintenant, nous encouragerons non seulement Poutine mais aussi ses alliés en Corée du Nord, en Iran et ailleurs", a-t-il dit, lors d'une conférence de presse tenue avec le président ukrainien.