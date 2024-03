13 ans plus tard, l'énigme Xavier Dupont de Ligonnès continue

C’est une maison banale, le long du boulevard Robert Schuman de Nantes, une maison occupée par une famille catholique modèle. Il y a là Xavier et Agnès, son épouse, leurs quatre enfants et leurs deux labradors.

Un avis de recherche est lancé pour disparition inquiétante. Les policiers se sont renseignés à l’école des enfants. On leur a parlé d’une mutation précipitée en Australie. Il n’empêche, tout cela paraît bizarre. Les visites domiciliaires s’enchainent à la recherche d’indices jusqu’à ce matin où une policière relève l’étrange désordre qui règle sur la terrasse et dans un coin du jardin. Des fouilles sont entreprises. Sous une mince couche de ciment, une jambe humaine apparait puis les restes d’un corps, celui de Thomas, 18 ans.

Les analyses ADN confirment qu’il s’agit bien d’Agnès Dupont de Ligonnes et de ses quatre enfants. L’autopsie établit qu’ils ont été drogués aux somnifères avant d’être tués dans leur sommeil, abattus à bout portant avec une carabine 22 long rifle du même type que celle appartenant à Xavier de Ligonnes.

Rescapé, témoin et…suspect

Xavier lui a disparu, seul rescapé du massacre, seul témoin et bientôt principal suspect. Nous sommes alors le 21 avril 2011 et l’homme est peut-être déjà loin.

Dans les heures qui suivent, sa voiture, une Citroen C5 bleu métallisée, est repérée sur le parking d’un hôtel Formule 1 à Roquebrune-Sur-Argens à 1000 km au sud de Nantes. La police retrace ses déplacements. Les 7 et 8 avril, il est toujours à Nantes puis il descend vers le sud. A Toulouse dans la nuit du 11 au 12. Ensuite à Avignon où il dîne et dort dans une auberge de luxe. Il donne une fausse identité, Xavier Laurent et paie par carte bancaire au nom de sa société. Le lendemain, il continue son périple vers la Méditerranée. Le 14 avril, il retire 30 euros dans un distributeur de billets à Roquebrune-Sur-Argens (Var). Le soir, il dort dans l’hôtel Formule 1 de cette commune où une caméra de surveillance capte la dernière image du fugitif. Il est 16h10 le 15 avril 2011. Xavier Dupont de Ligonnes quitte à pied le parking du F1 où est garée sa voiture. Depuis lors, on le cherche !