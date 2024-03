Éducation: Attal assume les groupes de niveau au collège malgré la contestation

Gabriel Attal persiste et signe: le Premier ministre a maintenu auprès de l'AFP mercredi son souhait de mettre en place des groupes de niveau en français et mathématiques au collège, très contestés, assurant qu'ils seraient "la règle" dans ces matières, et la classe entière "l'exception".

Dans un entretien à l'AFP, le Premier ministre - qui a été ministre de l’Éducation six mois avant d'être appelé à Matignon en janvier - a souligné qu'il parlerait de "groupes de niveau" parce que ça lui semble "plus clair pour les Français".