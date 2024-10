90e Mondial de l'Auto: une semaine de fête pour relancer le marché

Les chiffres d'immatriculations du mois de septembre en France ont été les pires des 20 dernières années, et les prises de commande les pires des 10 dernières années. En Europe, le passage à la voiture électrique patine.

De nouvelles Renault et Citroën face à des BYD et Leapmotor: le Mondial de l'automobile revient lundi à Paris avec des nouveautés électriques censées relancer le marché, côté européen mais aussi chinois, alors que le secteur est en plein ralentissement.

Mais le salon de Paris veut être une fête de l'automobile, avec 48 marques exposantes et de nombreuses nouveautés électriques, dont les très attendues Renault 4 et 5, Peugeot 3008 et Citroën C3.

Présentée pour la première fois au public lundi matin, la Renault 4 électrique joue sur la nostalgie pour l'ancien modèle, un succès à travers le monde, mais vise aussi à attirer de nouvelles générations avec ses formes rondes et ses détails pratiques.

Voiture à tout faire, la Renault 4 doit compléter l'offre électrique de Renault à destination des classes moyennes, avec la plus petite Renault 5 et la future Twingo.