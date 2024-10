Le roi des Belges Philippe et son épouse Mathilde entament une visite d'Etat en France

Ils ont démarré cette visite par une cérémonie d'accueil à l'Arc de Triomphe à Paris en présence du président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte.

Le roi des Belges Philippe et la reine Mathilde ont entamé lundi une visite d'Etat de trois jours en France, qui vise à "approfondir leur relation bilatérale", notamment en matière de défense et d'économie.

La dernière visite d'Etat en France d'un souverain belge remonte à 2003, quand Albert II et son épouse Paola, les parents de Philippe, avaient été accueillis par Jacques Chirac. Emmanuel et Brigitte Macron ont pour leur part effectué une visite d'Etat en 2018 en Belgique.

Le roi et la reine des Belges seront ensuite accueillis au Palais de l'Elysée par Emmanuel et Brigitte Macron pour un entretien commun des deux couples. Un dîner d'Etat sera également servi en leur honneur dans la soirée à l'Elysée.

Le roi et le chef de l'Etat français ont ensuite procédé à une revue des troupes avant les traditionnels dépôt de gerbe - une seule aux couleurs des deux pays - et ravivage de la flamme devant la tombe du Soldat inconnu.

Le couple royal, arrivé par train de Bruxelles, et le couple présidentiel ont d'abord échangé quelques mots.

"Ce déplacement constitue une nouvelle occasion de célébrer l’amitié fraternelle qui unit la France et la Belgique", a souligné la présidence française.

Il permettra "d’approfondir la relation bilatérale de défense et de sécurité, la densité des échanges économiques et commerciaux ainsi que la coopération académique, scientifique et d'innovation, qui contribuent à la souveraineté européenne", a-t-elle ajouté.

Les deux pays entendent notamment approfondir leur relation, y compris au niveau européen, dans "le domaine de la transition énergétique et de la défense", a précisé le ministère belge des Affaires étrangères