Alain Soral devra purger une peine de prison en Suisse confirme le tribunal fédéral

L'essayiste franco-suisse d'extrême droite Alain Soral, condamné pour ses propos homophobes envers une journaliste, devra bien purger une peine de prison a confirmé jeudi la plus haute instance juridique de Suisse.

En appel, la Cour cantonale avait également retenu la discrimination et l'incitation à la haine en raison de l'orientation sexuelle.

Après le jugement de deuxième instance, l'essayiste de 65 ans avait fait appel et demandé notamment à être acquitté de l'accusation de discrimination et incitation à la haine au sens de l'article 261 bis du Code pénal, une disposition étendue depuis juillet 2020 aux discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, en plus de celles liées à la couleur de peau, l'origine ou la religion.

Le langage utilisé est "rabaissant", "déshumanisant" et "outrancier", relève la Haute Cour. Il invite l'internaute à mépriser la journaliste, en raison notamment de son orientation sexuelle.