Arrivée sous tension d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture à Paris: heurts entre agriculteurs et service d'ordre

Emmanuel Macron est arrivé sous les sifflets et dans un climat de forte tension samedi matin au Salon de l'agriculture, où des dizaines de manifestants ont forcé une grille pour entrer dans les lieux avant l'heure, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les CRS ont été obligés d'intervenir pour tenter de ramener le calme, au vu de la confusion et de la tension.

Des empoignades ont eu lieu entre la sécurité et des manifestants portant des signes distinctifs de trois syndicats, FNSEA, Jeunes agriculteurs et Coordination rurale, au moment où le chef de l'Etat commençait à s'entretenir avec des responsables syndicaux à proximité.

"Macron démission" et "rendez-le", criaient les manifestants à l'intérieur du parc des expositions de la Porte de Versailles.

"On ne voulait pas que Macron entre sans avoir donné sa vision pour l'agriculture sur 20 ans. Ça fait 22 jours qu'on attend des réponses et on n'a pas le début d'une réponse c'est inadmissible", a indiqué à l'AFP un manifestant, Jean Lefevre, un agriculteur de la FNSEA venu de l'Oise.

"Je ne suis pas étonné par ce qui se passe. On l'avait dit, on avait prévenu.C'est évident que ça allait se passer comme ça", a-t-il ajouté à propos des tensions.

Le président doit s'exprimer devant la presse après son petit-déjeuner.