Une chirurgienne "refuse" de s'occuper du fils de Céline: que s'est-il passé à l'hôpital d'Arlon?

Céline et son fils Justin ont vécu une histoire dont ils se seraient bien passés à l'hôpital d'Arlon. Le jeune garçon a dû être opéré d'une péritonite au début du mois. À ce moment, il se trouve en France, chez son papa, et est donc opéré dans un hôpital français. Après deux semaines de repos, Justin retourne à l'école, mais il est pris de chutes de tension qui l'obligent à rentrer chez lui plus rapidement que prévu.

Personne ne comprend vraiment la situation et malgré les tentatives de désamorçage de l'équipe, rien n'y fait : "La cheffe de service de pédiatrie ainsi que la pédiatre lui ont téléphoné, et elle a refusé aux deux".

Un service de médiation existe

Contacté, l'hôpital apporte une version plus nuancée de cet épisode. Selon l'établissement, le caractère non-urgent de l'intervention a été signalé à la chirurgienne. Celle-ci n'a donc pas interrompu son opération. De plus, elle serait montée au service de pédiatrie, mais Justin et sa maman n'étaient plus là.

L'hôpital ajoute qu'en cas de besoin, il existe un service de médiation qui agit de manière neutre et qui fait le lien entre les deux parties.

Un bon repos nécessaire

Maintenant, Justin est toujours à la maison. "Il doit rester sous surveillance. Il est au repos complet. Si jamais le traitement ne fonctionne pas, il faudra le réopérer dans 5 ou 6 semaines". Heureusement, le jeune garçon s'organise avec ses copains pour ne pas prendre trop de retard sur ses cours. "Il est en contact avec eux via les réseaux sociaux. Ils lui envoient leurs notes de cours". "C'est plus facile pour eux avec toutes ces technologies que pour nous à l'époque", rigole la maman.

Après cette expérience éprouvante, Céline reste énervée : "Je ne demande rien, mon fils se porte bien, mais je veux dénoncer ce comportement d'autant que les pédiatres m'ont dit que ce n'était pas la première fois".

Elle compte écrire à l'hôpital et contacter le service de médiation une fois que ses émotions seront redescendues, "à tête reposée".