Un ciel changeant, des averses parfois sous forme de neige: quelles sont les prévisions météo pour ce week-end?

Des courants maritimes instables, d'origine polaire, circulent le long du flanc sud d'un vaste complexe dépressionnaire du nord de l’Écosse à la Mer de Norvège, et détermineront notre temps jusqu'à dimanche matin. Ils seront parfois le siège de creux d'altitude donnant lieu à une augmentation de l'instabilité.

Ce samedi, le ciel sera changeant ou très nuageux. Quelques giboulées concerneront encore les reliefs de l'est (où elles seront parfois sous forme de neige le matin) ainsi que l'extrême ouest. Dans le centre, le temps deviendra transitoirement plus sec, même si quelques ondées isolées resteront possibles. En fin de journée, une zone d'averses plus structurée touchera le sud-ouest du pays et s'étendra ensuite aux autres régions en soirée. Les précipitations seront parfois marquée, sous forme de pluie et, par endroits, de grésil ou de neige fondante. Les maxima seront compris entre 2 et 5 degrés en Ardenne, et voisins de 6 ou 7 degrés ailleurs.