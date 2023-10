Attaque à Arras: une onzième personne placée en garde à vue, l'enquête se poursuit

Elèves et habitants se sont recueillis samedi matin devant le collège-lycée d'Arras où un professeur de français, Dominique Bernard, a été poignardé à mort la veille par un jeune homme fiché S, entraînant le déploiement de 7.000 soldats sur le territoire. Samedi après-midi, une onzième personne a été placée en garde à vue.

Le ministre français de l'Education, Gabriel Attal, a passé quelques heures ce samedi matin au collège-lycée d'Arras, où a eu lieu le drame vendredi. Il s'est entretenu avec des membres des forces de l'ordre, les services de secours, mais aussi des parents, des enfants, des enseignants, selon notre envoyée spéciale. Des professionnels sont à l'écoute de tous ceux qui en ressentent le besoin. Il y a beaucoup d'émotions et de questions de la part de tout une ville. De nombreux habitants n'imaginaient pas un tel acte possible dans leur ville, tandis que les enseignants, inquiets, se demandent s'ils sont devenus, désormais, des cibles...

Une onzième personne a donc été placée en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie à un enseignant et blessé trois autres personnes, a appris samedi l'AFP de source policière. Plus tôt dans l'après-midi, cette même source avait fait état de 10 personnes en garde-à-vue, précisant que huit se trouvaient à la sous-direction antiterroriste (SDAT) et trois dans les locaux de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Parmi eux, l'assaillant, Mohammed Mogouchkov, né en Russie en 2003 et fiché S en France, d'après le Parquet national antiterroriste (Pnat), qui a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste.

Après avoir tué au couteau Dominique Bernard, un professeur de français âgé de 57 ans, blessé un autre enseignant, un agent technique et un agent d'entretien, Mohammed Mogouchkov a été interpellé dans la cour du lycée, où il avait été scolarisé antérieurement.

Toujours pas d'explication