"J'ai été scolarisée en même temps que le terroriste": très émue, Elsa revient dans son ancien lycée à Arras en soutien aux élèves et professeurs

Au lendemain de l'attaque qui a coûté la vie à un enseignant et fait trois blessés à Arras, en France, des élèves viennent se recueillir au lycée Gambetta. Camille, 17 ans, est élève dans cette école. Il a presque tout vu. "J'ai vu dans la cour, j'ai vu l'assaillant qui a tué le professeur", dit-il. Le professeur décédé, Monsieur Bernard, était l'un de ses enseignants. "C'était une personne très à l'écoute, très gentille, qui est prêt à aider quoi qu'il arrive, qui a sauté dessus [sur l'assaillant] pour essayer de l'empêcher justement d'entrer. C'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour nous. Donc c'est touchant", confie Camille.

Elsa, 20 ans, fréquentait le lycée Gambetta. "J'ai été scolarisée en même temps que... le terroriste", glisse-t-il, avec émotions. "C'est ça qui fait bizarre, en fait... C'est de me dire que c'est un lieu qu'on connaît. On connaît tout, en fait. Les vidéos qu'on a vues, ce sont mes salles de cours, c'est la cour, c'est ça qui est très dur. C'est hyper déroutant. Je voulais passer pour avoir une pensée aux élèves, aux anciens profs... Et c'est vraiment compliqué. Je ne vous cache pas que c'est très dur", poursuit la jeune femme, les larmes aux yeux et la voix tremblante.

Elle se montre très émue face à notre caméra. Pour elle, ce n'est pas juste l'école qui est choquée, mais "tout Arras."