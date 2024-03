Au procès du "violeur de Tinder", l'"impossibilité de se défendre"

Durant ces deux semaines d'audience effectivement, dit son avocate Me Irina Kratz, il y a bien eu un sentiment de "solitude" de ce côté de la barre. Parce que Salim Berrada, photographe d'aujourd'hui 38 ans accusé d'avoir violé ou agressé sexuellement à l'occasion de shootings photos ces femmes rencontrées sur les réseaux sociaux ou sites de rencontres entre 2014 et 2016, est "seul" face à ces plaignantes, venues nombreuses tous les jours.

Seul aussi face à l'accusation qui a requis une peine lourde de 19 ans de réclusion criminelle la veille (le maximum encouru est de 20 ans), et même seul face à une "cour emmurée", si souvent "agacée" par l'accusé. "Quand il ne répond pas on lui reproche, quand il parle c'est de la logorrhée verbale"... "Il est coincé", avance l'avocate.

Et pourtant "quand on pose des questions, on nous dit que c'est insupportable qu'il nie l'évidence face à 17 personnes". Quand ils veulent souligner des "contradictions" dans des récits, on leur répond que c'est "indécent" de "pinailler sur des détails".

- "Vrai ou faux" -

Sauf que la défense de Salim Berrada ne peut pas être définie comme "indécente par essence", juste "parce qu'elle met en doute la parole des plaignantes, aussi nombreuses soient-elles", insiste Me Kratz.