"Ça parait surréaliste": en Savoie, faute de neige, une station de ski obligée de fermer en pleine saison

Aux pieds des pistes, c'est le calme absolu. Les trois téléskis et les trois télésièges sont à l'arrêt. Et pour cause: il ne reste que quelques plaques de neige.

Certains sont tout de même venus mais sont obligés de repartir. C'est le cas de Cyril, touriste parisien et père de famille. "On va prendre la voiture et on va aller dans la station. C'est à une heure de route", explique-t-il. "C'est comme ça, si on veut faire un peu de ski… On n'a pas trop le choix."

De lourdes conséquences

Outre les visiteurs déçus, tous les professionnels de la station sont eux aussi touchés. Exemple avec Patrick, loueur de ski. "On a 400 paires, et il en reste environ 350. On est à moins de 10% des volumes habituels."