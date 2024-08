Carles Puigdemont toujours introuvable au lendemain de son apparition éclair à Barcelone

"Il retourne vers Waterloo", a assuré vendredi matin à la radio catalane Rac1 Jordi Turull, le Secrétaire général de son parti Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne), ajoutant qu'il ne savait pas s'il était déjà arrivé dans cette ville belge proche de Bruxelles, où il a passé la majeure partie de ses sept années d'exil.

Au lendemain de sa rocambolesque réapparition éclair à Barcelone, l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont reste introuvable vendredi, mais ses proches assurent qu'il a quitté l'Espagne pour retourner en Belgique, une nouvelle fuite qui suscite interrogations et critiques sur le dispositif mis en place pour l'interpeller.

Figure centrale de l'indépendantisme catalan, M. Puigdemont avait annoncé son retour jeudi en Catalogne - où il était en fait dès mardi, selon M. Turull - pour prendre part au vote d'investiture du nouveau président de la région.

Il s'est finalement contenté d'un bref discours prononcé près du Parlement devant des milliers de sympathisants, avant de s'éclipser discrètement, parvenant à déjouer le dispositif policier censé permettre son arrestation.

- "Inqualifiable" -

Josep LAGO

Cette nouvelle fuite suscite depuis jeudi une avalanche de critiques sur le dispositif mis en place pour tenter de l'interpeller.

Dès jeudi, des voix ont commencé à s'élever pour s'interroger en particulier sur le rôle de la police catalane, dont l'action avait déjà mise en cause au moment de la crise de 2017, et dont deux membres sont soupçonnés d'avoir aidé l'indépendantiste à prendre la fuite --interpellés, ils ont été relâchés quelques heures plus tard.