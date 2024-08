Le funambule Philippe Petit fête les 50 ans de sa traversée entre les tours du World Trade Center

Il avait stupéfié New York et le monde le 7 août 1974 en traversant sur un fil entre les sommets des deux tours du World Trade Center, détruites le 11-Septembre 2001: le funambule français Philippe Petit a fêté son exploit d'il y a 50 ans par une performance artistique, avec la star Sting, dans une cathédrale de Manhattan.

Mais son fait d'armes est d'avoir traversé, illégalement, d'un sommet à l'autre des tours jumelles du World Trade Center, dans le sud de Manhattan, le 7 août 1974. La performance, sans harnais à plus de 400 mètres au-dessus du vide, a fait l'objet de deux documentaires, dont l'un primé aux Oscars.

Dans la cathédrale Saint-Jean-le-Théologien (Saint John the Divine), l'une des plus grandes églises du monde, qui accueille nombre d'évènements et de festivals insolites, Philippe Petit a célébré son exploit jeudi en marchant sur un fil tendu dans la nef.

Il était accompagné en musique et en chanson, notamment par la mégastar britannique Sting.

"Bien sûr, ma marche illégale entre les tours a été le moment le plus important de ma vie à l'époque, et maintenant je regarde en arrière et j'ai fait environ 100 marches dans les airs, dans le monde entier. Et cela reste une des principales, mais pas la seule", a dit à l'AFP le Français qui vit à New York.