Attention si vous êtes en vacances en France: 16 départements en vigilance orange canicule samedi

Seize départements du sud-est de la France seront placés en vigilance orange canicule ce samedi, avec des températures qui pourraient dépasser les 38°C, annonce Météo-France. Cet épisode de chaleur intense, bien que non exceptionnel, devrait durer plusieurs jours.

Il s'agit d'un "épisode caniculaire non exceptionnel mais assez durable", précise l'institut météorologique dans son bulletin.

Seize départements seront en vigilance orange canicule samedi dans le sud-est de la France, de l'Ain jusqu'aux Pyrénées-Orientales et la Corse, et la chaleur "va s'accentuer les prochains jours", selon Météo-France vendredi.

Vendredi, six départements (Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Pyrénées-Orientales) étaient déjà en vigilance orange. Samedi, "les fortes chaleurs s'étendent en direction du Sud-Ouest et du Centre-Est", poursuit Météo-France.

Une zone allant de l'Ain jusqu'aux Pyrénées-Orientales à l'Ouest et aux Alpes-Maritimes à l'Est, ainsi que la Corse, seront en vigilance orange, à l'exception des Hautes-Alpes et du Var, en vigilance jaune.

"Des températures maximales souvent supérieures à 35°C le long de la Garonne, du Rhône" sont attendues, ainsi que "des pointes supérieures à 38°C en Languedoc/Roussillon", avec des températures minimales "supérieures à 20°C sur le pourtour méditerranéen et en vallée du Rhône, (et) des pointes à 24/26°C sur les littoraux".