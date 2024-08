887 actes antisémites au 1er semestre 2024 en France, quasi triplement sur un an, selon Darmanin

LOU BENOIST

Les actes antisémites ont quasiment triplé depuis le début de l'année, avec "887 faits" recensés au premier semestre, a indiqué vendredi le ministre démissionnaire de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors qu'ils étaient 304 au cours de la même période en 2023.

"L'antisémitisme, qui a toujours existé, désormais ne se cache plus. Il est une insulte aux morts, aux blessés, aux humiliés et à notre Histoire", a-t-il souligné lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat de la rue des Rosiers, au coeur du quartier historique juif de Paris, qui avait fait six morts et 22 blessés après l'explosion d'une grenade dans le restaurant Jo Goldenberg, puis une fusillade dans le quartier.