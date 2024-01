"C'est maintenant que les choses difficiles commencent": le cyclone Belal devrait "directement impacter et traverser" l'île de La Réunion

Partager:

Le cyclone Belal "devrait directement impacter et traverser" l'île française de La Réunion dans l'océan Indien lundi avec "des vents extrêmes", selon les prévisions de Météo-France, sans toutefois "atteindre le stade de cyclone tropical intense". Selon Météo-France, les vents de Belal pourraient dépasser les 200 km/h sur le littoral et plus de 250 km/h dans les hauteurs de l'île, et des vagues de 8 mètres en moyenne sont attendues, avec des vagues maximales de 12 à 15 mètres.

"Nous allons entrer dans le dur (...), dans la phase la plus active et potentiellement la plus dangereuse de cet épisode cyclonique. C'est maintenant que les choses difficiles commencent", a prévenu le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, lors d'une visioconférence de presse à 06H00 heure locale (03H00 HB). Le centre du système cyclonique se trouvait à cette heure à environ 100 km au nord-ouest de l'île, a précisé la directrice interrégionale de Météo France pour l'océan Indien, Céline Jauffret. "L'oeil va impacter directement La Réunion dans les prochaines heures, la traverser, pour s'évacuer vers le sud-est en fin de journée", a anticipé cette responsable. Le cyclone tropical s'est intensifié dans la nuit de dimanche à lundi, et les conditions sur l'île se sont dégradées, avec des pluies fortes et durables qui ont déjà inondé quelques routes et une houle qui s'est creusée.

"On s'attend à un renforcement brutal" des vents "dans les prochaines heures": déjà pointées à 140 km/h à Petite-France (ouest), les rafales pourraient atteindre, "au plus fort de l'événement, (...) 200 km/h sur le littoral et 250 km/h sur les hauts habités", a précisé Cécile Jauffret. Et attention aux signes trompeurs, a redit la météorologiste: "au passage de l'oeil, il va y avoir des périodes d'accalmie. Elles sont temporaires et ne signifient pas que le cyclone est parti. Toute la journée, on va avoir des sautes brutales de vent". Motif de relatif soulagement, "Belal ne devrait toutefois pas atteindre le stade de cyclone tropical intense", selon les services de météorologie, qui comparent son impact à celui du cyclone Firinga en 1989.