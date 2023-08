Crash de l'avion piloté par Gérard Leclerc: deux corps repêchés

Les trois personnes à bord de l'avion de tourisme piloté par le journaliste Gérard Leclerc, qui s'est écrasé mardi à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique), ont été identifiées et deux corps remontés, a annoncé mercredi le parquet de Saint-Nazaire. "Les trois personnes présentes à bord de l'avion ont pu être identifiées" et leurs familles "vont ou ont été entendues", a affirmé le parquet dans un communiqué, sans toutefois divulguer leurs trois identités. Les recherches, interrompues dans la nuit et reprises à la mi-journée, ont permis de retrouver "le corps d'un homme sur lequel ont été découverts des effets personnels au nom de Gérard Leclerc" et celui d'une femme, d'après la même source. "Un fragment de corps correspondant à une troisième personne de sexe indéterminé", a également été remonté, d'après le parquet.

Le journaliste de Cnews et ancien présentateur de France 2 Gérard Leclerc, 71 ans, pilotait l'avion et se rendait à La Baule. Michèle Monory, fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monory, ainsi qu'une amie de celle-ci se trouvaient à bord, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Les recherches avaient repris mercredi matin dans une zone de marais bordés de hauts roseaux dans l'estuaire de la Loire. Mercredi en fin de journée, des membres du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA), qui mène une enquête technique parallèlement aux investigations judiciaires, examinaient des débris de l'avion sur un remorqueur accosté à hauteur de la ville de Donges, en aval de Lavau-sur-Loire, a constaté un photographe de l'AFP.

"En l'état de l'enquête, la piste d'un facteur humain ou d'un problème machine est privilégiée", a affirmé mercredi le parquet de Saint-Nazaire. Gérard Leclerc devait assister jeudi à La Baule à un concert donné par son demi-frère Julien Clerc, ont indiqué mercredi des collègues et des proches sur sa chaîne CNews. Le groupe Canal+, auquel appartient CNews, avait rendu homme dès mardi soir sur X (ex-Twitter) au journaliste, suivi par de nombreuses personnalités des médias ou du monde politique.

Visibilité quasi-nulle A 11h37, le pilote de l'avion avait annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire mais il n'a plus donné d'autre signe.

"Il n'a émis aucun message de détresse. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de Lavau-sur-Loire", poursuit le communiqué du parquet de Saint-Nazaire. L'alerte a été donnée et les premiers débris d'avion ont été "repérés dans les canaux, notamment une roue et un morceau d'immatriculation". Les recherches avaient été "rendues particulièrement difficiles car l'avion était immergé à plusieurs mètres dans une zone soumise à très forts courants, et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi-nulle", expliquait le parquet. Figure de la télévision, Gérard Leclerc avait débuté sa carrière de journaliste à la radio, sur Europe 1 (1978-85) puis RMC (1985) avant de passer trois décennies dans le service public. À lire aussi Le journaliste Gérard Leclerc perd la vie dans un crash d'avion de tourisme: "Il était attendu à la Baule et il n'est jamais arrivé" Il était alors devenu l'un des visages célèbres d'Antenne 2, puis France 2, y enchaînant les postes prestigieux. Gérard Leclerc était ensuite devenu rédacteur en chef du service politique, économique et social à France 3 (2007-09) avant d'être nommé président de La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN) (2009-15). Il était depuis 2017 éditorialiste sur CNews. Le journaliste était marié à Julie Leclerc (Chantal Séloron à la ville), voix historique d'Europe 1 pendant près de 50 ans, avec laquelle il a eu trois enfants.

Il était aussi le frère cadet de l'artiste Julien Clerc (Paul-Alain Leclerc de son vrai nom), né du même père, dont un concert est programmé dans un festival de La Baule jeudi soir. "Malgré cette terrible situation, Julien Clerc a décidé d'honorer ses engagements", a fait savoir l'organisation du festival mercredi en fin de journée dans un communiqué, apportant "son soutien et ses condoléances aux familles de Gérard Leclerc et Michèle Monory".