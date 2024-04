De drôles de structures géantes de poulets exposées dans le centre de Paris: voici pourquoi

Pattes écrasées sous le poids d'un énorme buste, blessures à la poitrine, yeux implorants: trois poulets de 5 mètres de haut et 11 mètres de large ont été gonflés sur la place de la Bourse, et lestés au sol.

Sélectionné et commercialisé par le géant Aviagen, ce type de poulet est le plus répandu et l'archétype des animaux à croissance rapide - leur poids est multiplié par plus de 60 entre leur éclosion et leur abattage à 40 jours.

"Ross est difforme, présente des malformations, des troubles cardiopulmonaires, des blessures à cause de l'ammoniac s'échappant de la litière..." a décrit Ambre Bernard, chargée de campagne contre l'élevage intensif pour L214.

L'association opposée à l'exploitation des animaux vise en particulier le groupe LDC, leader français de la volaille, derrière les marques Maître Coq, Le Gaulois et Marie.