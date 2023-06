De premiers incidents éclatent à Lille

De premiers incidents ont éclaté jeudi soir à Lille, où des groupes dispersés de jeunes ont commis des dégradations, sur un secteur où la préfecture avait interdit tout rassemblement et déployé une unité du Raid, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Mobiles et dispersés, des petits groupes, composés en majorité de jeunes, beaucoup le visage découvert, ont, aux alentours de 21H00, mis le feu à des poubelles et voitures, et dégradé des vitrines sur le boulevard Montebello, près du périphérique du sud de la ville, en dépit d'un impressionnant déploiement policier.

Certains ont cassé les vitres d'un supermarché dont ils sont ressortis avec des bouteilles de sodas.