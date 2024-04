Défilé de camélidés interdit près de la tour Eiffel, possible au bois de Vincennes

Le défilé d'une cinquantaine de camélidés prévu autour de la tour Eiffel samedi a été interdit par le préfet de police de Paris mais pourra "néanmoins" se tenir au bois de Vincennes, selon un arrêté de la préfecture publié jeudi.

La Fédération française pour le développement des camélidés en France et en Europe avait prévu de faire défiler une cinquantaine de dromadaires, chameaux, lamas et alpagas samedi des quais de Seine au siège de l'Unesco, en passant devant la tour Eiffel et les Invalides, autant de sites du très chic VIIe arrondissement de la capitale.