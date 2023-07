Dix Belges, dont Henri Goldberg et Sidi Larbi Cherkaoui, faits barons par le roi Philippe

Cinq femmes et cinq hommes sont faits cette année baronne et baron. On retrouve dans cette liste le danseur anversois Sidi Larbi Cherkaoui, qui a notamment collaboré avec Beyoncé.

La professeure en astrophysique à la KU Leuven Conny Aerts, l'entrepreneur Michel Delbaere et l'économiste de l'UCLouvain François Maniquet ont été nommés au grade de Grand officier de l'Ordre de Léopold.

Le directeur général de Spadel Marc du Bois, la spécialiste en anesthésie et réanimation Marie-Élisabeth Faymonville et le fondateur de Molengeek Ibrahim Ouassari reçoivent, quant à eux, le grade de Commandeur de l'Ordre de Léopold.

Enfin, la directrice de l'ASBL Foyer à Molenbeek Loredana Marchi, le comte Matthieu Le Grelle et Frédéric Simonart de l'ASBL Duo for a Job, la directrice générale de l'organisation Cunina Sophie Vangheel, la fondatrice du Fonds Dieter Ria Van Elslande et l'ex-présentatrice du journal télévisé de la VRT Martine Tanghe sont les six nouveaux commandeurs de l'Ordre de la couronne.