Emeutes: "au moins 20 millions d'euros" de dégâts pour les transports publics en Ile-de-France, selon IDFM

Dans cette somme, il faut compter "les bus brûlés, un tramway brûlé, deux tramways endommagés et les mobiliers urbains qui ont été cassés", a précisé IDFM à l'AFP, confirmant une information du Parisien.

IDFM a rappelé la reconduction lundi soir de l'arrêt dès 21H00 de la circulation des bus et tramways, mis en place depuis plusieurs jours, soulignant que "hormis le dépôt d'Aubervilliers, les dégâts ont été fortement limités depuis la mise en place de cet arrêté".

Au total, 39 bus ont été brûlés, partout en Ile-de-France depuis le début des émeutes, notamment 12 bus dans le dépôt RATP d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et 14 bus dans le dépôt de la société ProCars à Provins (Seine-et-Marne), a détaillé IDFM.

Ainsi les transports de surface d'Ile-de-France, c'est-à-dire les bus et tramways, retourneront à nouveau au dépôt lundi au plus tard à 21H00, "pour préserver la sécurité des agents et voyageurs", même si l'intensité des émeutes a nettement diminué, avait indiqué IDFM à la mi-journée.

"Cette mesure est renouvelée pour préserver la sécurité des agents et voyageurs", a expliqué l'autorité régionale, qui avait invité "les voyageurs à anticiper leurs déplacements".

Des émeutes nocturnes ont éclaté le 27 juin, jour de la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué d'un tir à bout portant par un motard de la police, lors d'un contrôle routier à Nanterre (ouest de Paris).