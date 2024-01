France: un homme décède après avoir reçu une douzaine de décharges de pistolet électrique lors de son interpellation

D'après les premiers éléments de l'enquête cités par le parquet de Bobigny, six policiers ont fait usage de leur pistolet à impulsion électrique.

Au total, 18 fonctionnaires sont intervenus en plusieurs temps dans une épicerie de Montfermeil jeudi peu après 00H00, pour interpeller cet homme, en "état de surexcitation" et "d'agressivité", selon la même source.

Né en Martinique le 1er janvier 1994, l'homme était depuis l'interpellation hospitalisé à Paris, dans le coma.

L'autopsie sera effectuée lundi. Celle-ci déterminera les causes exactes du décès et le lien entre la mort et les décharges de pistolet à impulsion électrique, selon le parquet.