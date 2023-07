"Foutage de gueule", "Boycott": les visiteurs furieux contre le prix des nouveaux abonnements du parc Disneyland Paris

Se divisant désormais en trois catégories (au lieu de quatre auparavant), vous devrez maintenant débourser 289 euros pour le pass 'Bronze', 499 pour le "Silver" et enfin, 699 pour le "Gold". À noter qu'avant ce changement, les prix étaient respectivement de 229, 319, 369 et 499 euros.

Plus cher pour moins ?

Malgré le fait que le parc se défende en assurant que les abonnés auront maintenant un accès "illimité" au parc, le public ne comprend pas la suppression de nombreux avantages. Le parc explique dans un message que "certains services qui vous étaient proposés à titre gracieux en plus de vos avantages ne seront plus accessibles à partir du 19 juillet 2023 et les zones VIP à partir du 1er août 2023". Du coup, plus possible de louer gratuitement une poussette, fauteuil roulant, etc.

Face à tant de changements (souvent négatifs), beaucoup de personnes ont déjà prévu de ne pas renouveler le pass.