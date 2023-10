"Il m'a dit 'Vous êtes professeur d'histoire'?": ce professeur a assisté à l'attaque au couteau en France, il raconte

"On s'est barricadés, puis la police est arrivée et l'a immobilisé".

De nombreux témoins ont assisté à l'attaque. Certains ont même filmé la scène. Martin Dousseau, enseignant de philosophie, a tout vu : il décrit un mouvement de panique au moment de l'intercours, quand les élèves du collège se sont retrouvés face à un homme armé. "Il a agressé un personnel de la cantine, j'ai voulu descendre pour intervenir, il s'est tourné vers moi et m'a dit : 'Vous êtes professeur d'histoire ? Vous êtes professeur d'histoire ?'. Il m'a poursuivi parce que j'avais cherché à m'interposer. J'ai été effectivement poursuivi pendant quelques minutes, quelques instants, je me suis réfugié derrière la porte vitrée de l'établissement", raconte l'enseignant.

Les forces de l'ordre et les secours sont déployés devant le lycée Gambetta à Arras, dans le Pas-de-Calais, où un homme a poignardé à mort un enseignant et fait deux blessés graves, criant "Allah Akbar" lors de l'attaque, dans un contexte de crainte d'importation du conflit Israël-Hamas en France.

Selon lui, la victime est un professeur de français du collège. "J'ai appris après qu'il s'agissait du chef cuisinier et qu'il le poursuivait et qu'il le menaçait avec un couteau. Il l'avait déjà apparemment frappé parce que ce chef cuisinier avait du sang sur les mains et semblait effectivement blessé", a-t-il ajouté.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient un jeune homme, pantalon noir et veste grise, se battre avec plusieurs adultes dans la cour de l'établissement, visiblement arme à la main, avant de se diriger vers la porte de l’établissement.

Le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, s'est rendu sur les lieux de l'attaque. "L'événement est pris en compte et ne présente pas de danger. Restez calme et suivez les consignes pour faciliter le retour à une situation normale", a écrit la préfecture sur X.

"Tout mon soutien aux lycéens, aux enseignants et aux agents de la Région Hauts-de-France après l’effroyable attaque au couteau au lycée Gambetta d’Arras", a écrit sur X le président de la région, Xavier Bertrand, précisant qu'il se rendait "sur place".