JO-2024: le relais de la flamme débute, le football à l'honneur à Marseille

Mais, à partir de jeudi, la torche va désormais traverser la France, durant 78 jours en métropole et outre-mer, pour arriver le 26 juillet à Paris, où sera allumée la vasque olympique. Pour ce grand relais de la flamme, tradition née lors des JO 1936 à Berlin, Marseille sera la seule ville, avec Paris, à être traversée sur une journée entière.

Et, comme mercredi, un important dispositif de sécurité sera mis en oeuvre pour protéger le flambeau et ses porteurs. "Nous aurons des forces mobiles et en civil ainsi qu'un dispositif anti-drone", a résumé le préfet de police des Bouches-du-Rhône Pierre-Edouard Colliex, rappelant que la circulation et le stationnement seront interdits sur le parcours du relais.

Au fil de son périple dans la deuxième ville de France, la flamme sera portée par près de 200 relayeurs, sportifs, artistes et anonymes, mais aussi un collectif de 28 athlètes européens, ce 9 mai étant également la journée de l'Europe.