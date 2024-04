Il n'y aura pas de "licenciement économique" dans la fonction publique, assure Guerini

M. Guerini a lancé mardi la concertation autour de son projet de réforme de la fonction publique, qui vise notamment à accentuer la rémunération au mérite des fonctionnaires et faciliter les mutations d'une branche à l'autre de la fonction publique (Etat, collectivités, hôpitaux). Le ministre s'est heurté d'emblée à la colère des syndicats.

"Je veux qu'on lève le tabou du licenciement dans la fonction publique", a notamment déclaré mardi Stanislas Guerini dans Le Parisien, pointant une "culture de l'évitement sur ces sujets-là".

Au micro de France Inter mercredi matin, le ministre a estimé qu'"on confond tout sur ces sujets-là. Le statut de la fonction publique, c'est la garantie de l'emploi. Je ne souhaite pas le remettre en cause", a-t-il affirmé.

"Quand on supprime un service administratif, les agents publics, on leur confie une autre mission. Pour ainsi dire, il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique et je ne souhaite pas changer ça, je pense que statutairement c'est quelque chose de très important, qui distingue le public du privé", a poursuivi le ministre.