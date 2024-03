Intempéries en France: 4 personnes toujours portées disparues, les recherches devraient reprendre ce lundi

Les recherches pour retrouver quatre disparus, dont un père et ses deux enfants, devraient reprendre ce lundi dans le Gard, en France. Elles avaient été suspendues hier à la tombée de la nuit, après que trois premières victimes des violentes intempéries qui ont balayé le Sud-Est ont été retrouvées.

Plus de 300 pompiers, gendarmes et autres secouristes au total ont été mobilisés dans ce département, avec bateaux, hélicoptères, drones et chiens, à la recherche de six personnes emportées en tentant de traverser en voiture des ponts sur des cours d'eau en crue.