Le professeur tué à Arras s'appelait Dominique Bernard: le père de trois filles était un enseignant "brillant"

Mohammed Mogouchkov, un homme d'une vingtaine d'années, fiché pour radicalisation (fiché S) et armé d'un couteau, a tué un enseignant et blessé grièvement deux personnes vendredi matin dans un lycée à Arras (Pas-de-Calais). Les faits se sont déroulés devant et dans l'enceinte de la cité scolaire Gambetta-Carnot, un établissement public du centre-ville qui compte environ 2.000 élèves, allant du collège au BTS.

Ce vendredi soir, nous en apprenons davantage sur la victime décédée. L'enseignant s’appelait Dominique Bernard et était âgé d'une cinquantaine d'années. Des médias français précisent qu'il est né en 1966, était agrégé de lettres et a fait toute sa carrière dans le Nord. Le Point nous apprend qu'il était le père de trois étudiantes et le mari d'une preofesseure d'anglais.