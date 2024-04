Kendji Girac grièvement blessé par balle: une enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire

Le chanteur à succès Kendji Girac a été gravement blessé par balle au thorax lundi matin dans les Landes et hospitalisé à Bordeaux où son pronostic vital n'est pas engagé, a-t-on appris de sources proches de l'enquête.

Une autre source proche du dossier affirme que Kendji Girac aurait indiqué aux secours qu'il a acheté l'arme, un Colt 45, dans une brocante et s'être blessé en la manipulant. Une arme du même modèle a été retrouvée sans chargeur dans un buisson près de l'aire d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse où il se trouvait cette nuit.

À lire aussi "Il a joué avec le truc et bam!": un proche de Kendji Girac assure que le tir est parti par accident

Les gendarmes n'ont pas encore entendu le chanteur mais à ce stade, aucune piste n'est écartée, a précisé une source proche des investigations, sans donner de précisions sur les circonstances de ces faits. L'AFP a interrogé Emilio, un sexagénaire qui se présente comme étant l'oncle du chanteur. Selon lui, ce ne serait pas un réglement de compte. "C'est un accident. Il a joué avec le truc et bam", affirme-t-il. "On jouait de la guitare, tranquilles. Un accident ça arrive n'importe quand, à n'importe quelle heure", ajoute-t-il en évoquant une soirée la veille, précisant que la "seule personne qui peut dire où est le pistolet c'est lui (Kendji, ndlr)", ajoute-t-il.

Pour les enquêteurs, toutes les pistes sont encore sur la table. Ils ont réalisé des prélèvements de substances de tir à la fois sur le chanteur et sur sa conjointe également. Selon les dernières informations, le procureur de Mont-de-Marsan a annoncé dans un communiqué qu'une enquête était ouverte pour "tentative d'homicide volontaire". Le même communiqué précise que les investigations se poursuivent "à travers la réalisation d'examens techniques, balistiques et médico-légaux et par le recueil de témoignages".