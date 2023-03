La Liste convie le gotha culinaire à Monaco pour oublier les retrogradations du Michelin

Le gala se tient moins d'un mois après la perte de sa troisième étoile au Michelin du Français Guy Savoy, champion absolu de La Liste, consacré pour la sixième fois meilleur chef au monde par La Liste qui établit son classement, un top 1.000 des meilleurs restaurants du monde, à partir des guides et critiques gastronomiques.

Le classement La Liste réunit jeudi à Monaco la crème de la gastronomie internationale pour célébrer la cuisine méditerranéenne et son doyen multi-étoilé Alain Ducasse, dans une cérémonie "généreuse" pour faire oublier les rétrogradations du guide Michelin.

Cette rétrogradation a choqué le milieu, au point d'engendrer des théories sur la guerre déclarée par le Michelin à La Liste. Le chroniqueur gastronomique du Figaro, Stéphane Durand-Souffland, a dénoncé "le marketing de la terreur" du Michelin.

Dans ce contexte, "on veut faire quelque chose de sympathique et généreux", assure à l'AFP Philippe Faure, diplomate, fondateur et PDG de La Liste. "Les chefs sont assez terrorisés. Cela tombe un coup sur Guy Savoy mais qui sera le prochain ?"

"La méthode du Michelin pose un problème de fond. Il envoie des inspecteurs anonymes (...), ils ne produisent pas de factures, ne disent pas quand ils sont venus, ne veulent justifier en aucune manière ce qu'ils ont trouvé", fulmine Philippe Faure.