La Région bruxelloise accorde un permis pour les rénovations de l'hôtel Métropole

Le permis accordé par urban.brussels porte sur la restauration, la rénovation et la valorisation de l'ensemble des façades, espaces intérieurs classés et non classés, et la mise en lumière scénographique du palace. Il comprend également la rénovation de l'ensemble des 267 chambres, l'aménagement d'une piscine et d'un spa, la valorisation du patrimoine, la décoration intérieure contemporaine ainsi que la création de terrasses verdurisées.

La rénovation sera également axée sur des améliorations techniques pour rendre l'hôtel plus durable et économe en énergie via l'usage des technologies et d'installations innovantes, le choix de matériaux respectueux de l'environnement et réutilisables, l'isolation des façades et le remplacement des châssis.