La tempête Caetano frappe la France: 200.000 foyers privés d'électricité en ce moment

Entre 2 et 8 cm de neige sont tombés jeudi, jusqu'à 10 voire 15 cm "sur les premières hauteurs", détaille Météo-France, tandis qu'"en Corse en a relevé 150 km/h sur le littoral de la Balagne et 160 à 180 km/h sur le nord du Cap Corse".

D'autres départements avaient annoncé dès jeudi soir la suspension du ramassage scolaire jusqu'à la mi-journée.

Plus largement, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes est interdite sur l'autoroute A36 dans les deux sens entre Mulhouse et Saint-Vit jusqu'à 10H.

Des accidents ont également eu lieu vers Orléans, a fait savoir Vinci Autoroutes. Sur l'A10, "un accident entre deux poids-lourds rend impossible la circulation en direction du nord, entre Meung-sur-Loire et Orléans", précise le gestionnaire d'autoroutes.

En Loire-Atlantique, les pompiers sont intervenus environ 300 fois pendant la tempête, qui a fait 13 blessés légers dans le département.

Plus d'un millier d'agents du gestionnaire du réseau électrique sont à pied d'oeuvre pour rétablir le courant alors que 270.000 personnes ont été privés d'électricité selon le dernier bilan d'Enedis à 18H00 jeudi.

Le trafic ferroviaire restera également perturbé, alors que des arbres sont tombés sur des voies.

Les trains ne circuleront pas en Normandie jusqu'à midi "le temps de passer les trains de reconnaissance et d'effectuer les dégagements et réparations", a indiqué la SNCF jeudi soir.

En Pays de la Loire, "la région a été très touchée par les chutes d'arbres". "La circulation reprend progressivement sur Nantes-Angers", en revanche, "les autres lignes de l'étoile de Nantes ne pourront pas reprendre avant demain dans la journée".

"En Ile-de-France, il reste des perturbations sur la ligne P entre Tournan et Coulommiers, L2 entre Garches Marnes la C et St Nom la Brétèche et la ligne T13 pour toute la soirée", a précisé la SNCF.