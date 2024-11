Procès Pierre Palmade: l'humoriste condamné va-t-il vraiment aller en prison?

L'humoriste âgé de 56 ans se verra alors indiquer "l'établissement pénitentiaire dans lequel il sera incarcéré, ainsi que les date et heure auxquelles il devra s'y présenter", écrit la procureure de la République à Bordeaux, Frédérique Porterie, dans un communiqué. Son incarcération effective "aura lieu dans un délai maximal de 4 mois" suivant cet entretien, ajoute la magistrate.

Conformément aux réquisitions du parquet, les juges ont condamné l'humoriste et comédien à cinq ans de prison, dont trois avec un sursis probatoire. Pour les deux ans ferme, le tribunal a délivré un mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire (donnant lieu à incarcération même en cas d'appel).

Trois personnes ont été grièvement blessées par l'impact: un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui avait perdu après le choc le bébé qu'elle attendait.

Derrière les barreaux?

Oui, Pierre Palmade ira en prison. "Dans le mois, il sera convoqué par la procureure de la République de Bordeaux, là où il réside désormais. La magistrate lui signifiera où et quand il devra purger sa peine", explique notre spécialiste justice Dominique Demoulin. "Une fois incarcérée, puisque ça sera le cas, Pierre Palmade pourra tout de même demander un aménagement de peine, par exemple un bracelet électronique."

L'affaire aurait-elle différente si elle avait été jugée en Belgique? "Oui, chez nous, Pierre Palmade aurait été condamné plus légèrement. Dans son cas, c'est-à-dire des coups et blessures involontaires, mais sous l'emprise de la drogue et en état de récidive, cela lui aurait valu une peine maximale de deux ans de prison."

En matière de roulage, la seule peine de cinq ans chez nous est une peine pour homicide involontaire, ce qui n'était pas le cas pour Pierre Palmade.

S'il avait été condamné à deux ans, il est fortement probable que l'humoriste n'ait jamais mis un pied en prison. "Il se serait présenté devant un établissement pénitentiaire et on lui aurait probablement dit qu'en raison de la surpopulation, il pouvait rentrer chez lui, peut-être, peut-être, avec un bracelet électronique."