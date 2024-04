Le Mondial de handball masculin se déroulera en Allemagne et en France en 2029, a annoncé mardi la Fédération internationale de handball (IHF).

L'Allemagne accueillera également le championnat du monde de handball masculin en 2027. En 2031, la Norvège, le Danemark et l'Islande seront les pays hôtes. Le Mondial féminin se déroulera en Espagne en 2029 et en République tchèque et en Pologne en 2031.