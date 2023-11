Le Pas-de-Calais toujours en vigilance rouge crues: 300 communes touchées, 15 personnes évacuées par hélicoptère hier soir

Environ 300 communes ont été touchées et sont sous eaux après des pluies abondantes, 15 personnes ont dû être évacuées par hélicoptère ce vendredi soir à Hesdigneul-lès-Boulogne. Il a plu plus que prévu hier après-midi. Tous les moyens de pompage de l'hexagone ont été envoyés sur place pour pomper l'eau.

Ces inondations ont commencé en début de semaine pour les plus de 10.000 sinistrés. Chaque heure qui passe est de plus en plus difficile à vivre. La consigne est claire : il faut quitter la zone.

Mais bonne nouvelle : il devrait moins pleuvoir dans la région ce week-end.