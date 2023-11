Neuf personnes inculpées pour trafic de drogues en Famenne

Treize personnes ont été interpellées ces dernières semaines après plusieurs mois d'enquête liée au trafic de stupéfiants dans la région famennoise, a annoncé la zone de police Famenne-Ardenne en fin de semaine. Neuf personnes sont inculpées, dont trois placées sous mandat d'arrêt.

Les policiers de la zone Famenne-Ardenne ont exécuté une quinzaine de perquisitions ces derniers mois, et plus particulièrement ces 8 et 9 novembre, avec l'appui des polices locales de Lesse & Somme, Condroz-Famenne, SECOVA et Seraing-Neupré, de maîtres-chiens de la police fédérale et des douanes et accises.