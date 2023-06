Le personnel des Pouvoirs locaux bruxellois manifeste pour une plus grande reconnaissance

Une centaine de travailleurs des Pouvoirs locaux bruxellois, réunis en front syndical (SLFP, CGSP et CSC), ont manifesté vendredi matin devant le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Ils réclament un réinvestissement dans les pouvoirs locaux, à savoir les soins de santé, les CPAS, les services de la petite enfance ou encore les services de sécurité. Ils souhaitent en outre "une plus grande reconnaissance" et "des conditions de travail dignes".