Le Roi rend visite à la maison "Play4Peace", qui soutient les jeunes défavorisés

Le roi Philippe a rendu visite à la maison "Play4Peace" lundi, QG de l'association du même nom qui vise à soutenir les jeunes Bruxellois moins favorisés dans leur développement personnel autant que professionnel, notamment grâce au sport et à l'éducation. Le Roi a pu discuter avec les jeunes concernés de leurs visions, de leurs espoirs et de leurs aspirations à l'horizon de 2030.

Placé sous le haut patronage du Roi depuis 2018, l'association entend déjouer les barrières sociales et culturelles à Bruxelles. Chaque année, Play4Peace aide ainsi plus de 1.000 jeunes défavorisés, âgés de 14 à 26 ans, à "sortir de leur routine, à explorer le monde, à s'impliquer dans la société et à s'investir dans leurs quartiers et communautés", peut-on lire dans un communiqué.

"Je me suis inscrite chez Play4Peace en mai, alors que je cherchais un endroit où étudier tranquillement pendant mes examens. J'ai découvert un cadre familial et gratuit qui me permet de pratiquer différents sports (football, boxe ou encore golf), me motive dans mes études et m'aide à me créer un réseau", a confié Nisrine, jeune membre de Play4Peace.