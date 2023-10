Le rôle des parents pointé du doigt durant les échauffourées après la mort de Nahel: 60% des émeutiers mineurs viennent d'une famille monoparentale

Quelque 60% des mineurs présentés à la justice après les émeutes en réaction à la mort de Nahel en juillet étaient issus d'une famille monoparentale, a indiqué samedi la Chancellerie à l'AFP.

Après les émeutes, le gouvernement français avait rapidement mis l'accent sur la responsabilité des parents, Emmanuel Macron et son gouvernement relançant l'idée (récurrente à droite) de les sanctionner financièrement "dès la première connerie" de leur progéniture, comme l'avait dit le chef de l'Etat. "Naturellement on ne peut pas avoir une réponse systématique, il faut faire du cas par cas", a déclaré vendredi sur franceinfo Eric Dupond-Moretti, ministre français de la Justice, invitant à distinguer "les parents qui sont en mesure, et qui ne le font pas, et puis la maman débordée". "Parmi les émeutiers, beaucoup, 60% d'entre eux, sont élevés par un seul parent, souvent leur maman d'ailleurs", avait-il aussi indiqué, prônant toujours de la "fermeté" mais aussi de l'"humanité".