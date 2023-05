Les amis et collègues d'Arman Soldin, journaliste tué en Ukraine, lui rendent hommage: "Personne d'aussi courageux que lui"

Des amis et collègues d'Arman Soldin, journaliste de l'AFP tué la semaine dernière dans l'est de l'Ukraine, se sont réunis lundi à Kiev pour saluer sa mémoire, son empathie et son dévouement à sa profession.

Arman Soldin est mort dans un bombardement alors qu'il se trouvait en reportage avec une équipe de l'AFP près de la ville assiégée de Bakhmout, épicentre des combats entre forces ukrainiennes et russes.