Marseille: une femme et un homme tués par balles sur le parking d'un McDonald's, trois personnes blessées

Une femme et un homme d'une vingtaine d'années ont été tués samedi soir et trois personnes blessées quand leur véhicule a été visé par des tirs de kalachnikov sur le parking d'un McDonald's à Marseille, a indiqué le parquet dimanche à l'AFP.

"Les cinq personnes étaient dans leur voiture sur le parking du McDonald's quand un véhicule est arrivé à leur hauteur et les a rafalés au kalachnikov, le conducteur et la passagère à l'avant sont décédés", et les trois passagers à l'arrière, deux hommes et une femme, ont été blessés dont deux sérieusement, a indiqué le procureur de Marseille Nicolas Bessone. Les trois hommes étaient connus "défavorablement de la justice pour trafic de stupéfiants et violences dans la région toulonnaise", a-t-il ajouté.