Mort du jeune Nahel, en France, tué par un policier: une reconstitution a eu lieu ce dimanche, sous haute sécurité

Des gendarmes et policiers ont été déployés en nombre autour de la place Nelson-Mandela, près de l'endroit où la voiture conduite par le jeune de 17 ans avait fini sa course, le 27 juin, dans la banlieue populaire à l'ouest de Paris.

Une douzaine de camions de forces de l'ordre et des barrières ont été prépositionnés pour empêcher l'accès à la zone, des policiers sont visibles sur les toits du quartier et un drone survole la scène, ont constaté des journalistes de l'AFP. Derrière le déploiement important pour tenir à distance journalistes et badauds et sécuriser les lieux, le tronçon de route où le policier a tiré sur Nahel est caché des regards par des barricades métalliques.

Sur la place ont été acheminés des véhicules utilisés pour reconstituer les faits, notamment une voiture jaune ressemblant à la Mercedes que Nahel conduisait le jour de sa mort avec deux passagers de 14 et 17 ans à son bord.

En milieu de matinée, la reconstitution s'était déroulée dans le calme. Quelques passants ayant à revoir leurs itinéraires matinaux s'en sont plaint aux médiateurs de la ville déployés en nombre et reconnaissables à leurs cirés rouges. "Ils rouspètent", a commenté en souriant l'un d'entre eux, qui a souhaité garder l'anonymat.