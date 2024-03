Mort du jeune Thomas, 16 ans, en France: l'identité de l'auteur du coup de couteau est toujours inconnue

Près de quatre mois après la mort du jeune Thomas, et malgré cinq nouvelles mises en examen, les enquêteurs n'ont toujours pas identifié avec certitude l'auteur du coup de couteau qui a mortellement blessé le lycéen à la fin d'un bal de village à Crépol, dans la Drôme.

Deux d'entre eux ont été placés en détention provisoire et trois sous contrôle judiciaire. Les autres ont été remis en liberté. "L'information judiciaire se poursuit et doit exploiter tous les éléments recueillis jusqu'à ce jour", ajoute le procureur.

A l'issue de près de 96 heures de garde à vue, cinq ont été mis en examen pour "homicide volontaire et tentatives d'homicides volontaires en bande organisée" - les mêmes chefs que ceux retenus contre neuf jeunes en novembre, selon M. de Caigny.

"On est dans le cadre d'une rixe malheureuse, dramatique évidemment pour la famille", a affirmé jeudi Me Guillaume Fort, avocat d'un jeune de 19 ans mis en examen cette semaine.

Lors de ses dernières communications, le parquet de Valence avait indiqué que les circonstances exactes du drame restaient à élucider, aucun des neuf jeunes mis en examen en novembre ne reconnaissant avoir porté le coup mortel à l'adolescent. Les nouveaux interrogatoires ne semblent pas avoir apporté de réponse plus décisive.

Tous avaient été placés en garde à vue pour permettre aux enquêteurs de "confronter les propos des uns et des autres et savoir quelles sont les vraies responsabilités" dans le drame, avait expliqué mardi le patron de la gendarmerie nationale Christian Rodriguez sur les ondes de RTL.

Son client "reconnaît pleinement avoir participé à cette soirée" et "avoir été proche de la rixe" mais "n'a pas commis de violences, encore moins des violences avec arme", a dit l'avocat en précisant qu'il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Rugbyman

A ce stade, il est établi que le coup de couteau mortel a été porté à l'extérieur de la salle des fêtes du village de Crépol qui accueillait environ 400 personnes pour son "bal de l'hiver".

La soirée avait dégénéré quand des jeunes non invités, certains jugés hostiles par des témoins, ont été mêlés à une altercation à l'intérieur de la salle, avant des affrontements à l'extérieur, selon les éléments précédemment communiqués par le procureur de Valence.

Les jeunes venus d'ailleurs ont porté des coups, certains au couteau, et neuf des 104 témoins entendus par les gendarmes ont rapporté des propos hostiles "aux blancs", selon le parquet. D'autres témoins "ont entendu des rugbymen vouloir +taper du bougnoul+" après l'arrivée des jeunes non invités, avait affirmé à l'époque Me Romaric Chateau, l'avocat d'un des suspects, sur BFM.

Appelés sur place, les pompiers avaient pris en charge dix-sept personnes, y compris huit blessés dont quatre graves. Thomas, capitaine junior de l'équipe de rugby du RC de Romans Péage, était décédé sur la route de l'hôpital.